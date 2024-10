Warum das Ferienprogramm in Gersthofen teurer wird

Was nichts kostet, ist nichts wert? Manchmal könnte man diesen Eindruck gewinnen, war der Tenor im Gersthofer Sozialausschuss in dieser Woche. Es ging um die Planung für das Ferienprogramm 2025. Stadtjugendpfleger Markus Wolf berichtete, dass es in den vergangenen Jahren immer öfter vorgekommen sei, dass Eltern für ihre Kinder einen kostenlosen Programmpunkt im Ferienprogramm buchen und die Kinder dann nicht hinschicken. Das sorge bei jenen, die auf der Warteliste vergebens auf die Möglichkeit zum Nachrücken warten, für Enttäuschung. Auch deshalb steigen jetzt die Elternbeiträge für einige Veranstaltungen im Ferienprogramm.

Dabei geht es unter anderem um das beliebte Stadtbauspiel. Eine Woche lang in den Sommerferien können Kinder dabei ihre eigene Stadt entwerfen. Es werden ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt und spielerisch demokratische Abläufe und Strukturen eingeübt. Mehr als 100 Plätze gibt es für die Aktion, bei der auch viele Ehrenamtliche helfen und die Kinder begleiten. In diesem Jahr war die Warteliste lang. „Wir mussten viele Gespräche mit enttäuschten Eltern führen“, so Markus Wolf. Das Problem: Am Ende kamen einige Kinder nur einen Tag, danach fuhr die Familie in Urlaub. Für Nachrücker war der Platz damit jedoch komplett belegt.

Auch die Sommerfreizeit wird in Gersthofen teurer

Nun hat der Sozialausschuss beschlossen, dass es auch für das Stadtbauspiel einen Elternbeitrag geben soll, nachdem es praktisch „jahrzehntelang“, so Markus Wolf, kostenfrei für die Eltern war. Zehn Euro kostet ab 2025 die Teilnahme. Teurer werden auch die Zirkustage mit ebenfalls zehn Euro nach bislang acht Euro Elternbeitrag und für das Mitspielen am Spielmobil werden ebenfalls zehn Euro fällig (bislang kostenfrei).

Stärker steigt der Elternbeitrag zur Sommerfreizeit. Markus Wolf schlug vor, die Kosten für Eltern von 130 auf 140 Euro anzuheben. Das sei jedoch für die Leistung viel zu wenig, so die überwiegende Meinung im Ausschuss. Julia Romankiewicz-Döll (Pro Gersthofen) und Simon Drüssler (FW) schlugen nach einem Vorgespräch mit dem Stadtjugendpfleger eine Erhöhung auf 180 Euro vor. Dem folgte die Mehrheit im Ausschuss. Dagegen stimmte unter anderem Peter Schönfelder (SPD/ Die Grünen). Sozial ausgewogen fand er diese Entscheidung so nicht.

Stadt Gersthofen soll Kosten für das Ferienprogramm deckeln

Nicht nur die Elternbeiträge steigen, auch für die Veranstalter wird die Organisation des Ferienprogramms immer teurer. Denn der finanzielle Aufwand ist mit den Elternbeiträgen nicht gedeckt. Der Sozialausschuss beschloss deshalb, dem Finanzausschuss vorzuschlagen, in Zukunft eine Deckelung der Gesamtkosten im Rahmen der jeweiligen Inflationsquote einzuplanen.