Mehr Obstbäume sollen Gersthofen grüner machen

Das 1000-Bäume-Programm läuft in Gersthofen seit Anfang September. Bisher wurden fast 50 Bäume verschenkt. Damit in Gersthofen so viele Bäume wie möglich gepflanzt werden können, weitet die Stadt das Programm aus. Personen, die einen größeren Garten oder ein Grundstück in Gersthofen haben, können sich für bis zu fünf Bäume bewerben, die, falls noch Geld im Fördertopf ist, mit bis zu 50 Euro pro Baum gefördert werden.

„Das Ziel dabei ist es, einerseits etwas für die Artenvielfalt zu tun. Bäume sind Nahrungsquelle und bieten Lebensraum für Tiere. Andererseits soll die Aktion Gersthofen grüner machen. Gerade bei dichter Bebauung ist spürbar, wie wichtig Bäume für das Stadtklima sind,“ so Ulrike Seibert, zuständig für Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Stadt Gersthofen. Die Stadt habe vermehrt Anfragen bekommen, bei denen die jeweilige Person gerne gleich mehrere Bäume pflanzen wollte. Das wolle man gerne unterstützen.

Antragsteller kann ein Haushalt oder ein Verein sein

Insgesamt können bis zu 1000 Obstbäume gefördert werden. Jeder Haushalt oder Verein in Gersthofen kann eine Förderung von bis zu fünf Obstbäumen beantragen. Mehrere Obstbäume können nur gefördert werden, wenn das Rechnungsdatum nach dem 17. Oktober24 liegt.

So ist der Ablauf: Die Förderung muss nicht im Voraus beantragt werden: Kunden kaufen ihren Baum in der Baumschule, im Gartencenter oder Baumarkt und reichen die Rechnung und ein Foto ein. Dafür können sie das Online-Formular oder ein Antragsformular, welches im Bürgerservice-Zentrum erhältlich ist, verwenden. Eine genaue Beschreibung zum Ablauf finden Gersthofer in der Förderrichtlinie, die ebenfalls online oder im Bürgerservice-Zentrum erhältlich ist. Der ausgefüllte Antrag muss laut Stadtverwaltung bis zum 15. November eingereicht werden, da nur dann auch die Auszahlung der Förderung noch in diesem Jahr garantiert werden kann.

Es gibt Tipps zur Auswahl von Obstbäumen

Eine Übersicht über verschiedene Obstbäume sowie weitere Tipps zur Auswahl von passenden Obstbaumgehölzen, Pflanzung und Pflege von Obstbäumen finden Teilnemer im Infoblatt zur Baumauswahl und Pflege unter gersthofen.de/stadt/klimaschutz-und-nachhaltigkeit/wir-verschenken-1000-obstbaeume-fuer-gersthofen/ . Für eine erfolgreiche Pflanzung sollten laut Stadt möglichst alte lokale Sorten verwendet werden, da diese mit den Standortbedingungen besonders gut zurechtkommen. (AZ)