Gersthofer Kirchweih mit Neuerungen und Vanessa Mai

Herbstzeit ist Kirchweihzeit in Gersthofen: Zum zweiten Mal findet auf dem neuen Festplatz an der Donauwörther Straße das große Volksfest statt. Als „Nachschlag“ spielten im vergangenen Jahr „Spider Murphy Gang“. Heuer ist eine Schlagernacht mit Vanessa Mai im Zelt geplant. Auf die Kritik aus dem vergangenen Jahr, dass zu wenig Parkplätze zur Verfügung standen, reagiert die Stadt.

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchweih Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis