Kirchweih Gersthofen 2025 mit Vanessa Mai und Dart-Turnier: Termin und Programm im Überblick

Gersthofen

Gersthofer Kirchweih mit Neuerungen und Vanessa Mai

Am 10. Oktober geht es los, doch bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für das Volksfest auf Hochtouren. Festwirt Happacher verrät Details zum Programm.
Von Regine Kahl
    • |
    • |
    • |
    Viel Musik und Aufführungen von Vereinen, wie hier beim Trachtennachmittag im vergangenen Jahr, wird es in diesem Herbst in Gersthofen geben.
    Viel Musik und Aufführungen von Vereinen, wie hier beim Trachtennachmittag im vergangenen Jahr, wird es in diesem Herbst in Gersthofen geben. Foto: Marcus Merk (Archivfoto)

    Herbstzeit ist Kirchweihzeit in Gersthofen: Zum zweiten Mal findet auf dem neuen Festplatz an der Donauwörther Straße das große Volksfest statt. Als „Nachschlag“ spielten im vergangenen Jahr „Spider Murphy Gang“. Heuer ist eine Schlagernacht mit Vanessa Mai im Zelt geplant. Auf die Kritik aus dem vergangenen Jahr, dass zu wenig Parkplätze zur Verfügung standen, reagiert die Stadt.

