Gersthoferin war bei TV-Sendung Bauer sucht Frau dabei

„Ich sehe mich nicht so gern in der Öffentlichkeit“, sagt Vanessa Biesinger. Warum sie dann doch bei der 20. Staffel von „Bauer sucht Frau“ mitgemacht hat? „Eine Freundin hat mich angemeldet“, verrät die 31-Jährige aus Gersthofen. Und da sie schon immer ihren Bauern gesucht hat, wie sie mit einem Augenzwinkern sagt, habe sie sich breit schlagen lassen, eine Bewerbung abzuschicken. Außerdem habe es sich bei dem 36-jährigen Martin aus Rheinhessen, für den sie sich beworben hat, um einen Weinbauern gehandelt. „Martin kam echt sympathisch im Bewerbungsvideo rüber – und Wein trinke ich auch gern“, lacht Vanessa Biesinger – und innerhalb von zwei Wochen hat es mit der Teilnahme an der Kultsendung geklappt.

