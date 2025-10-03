Thierhaupten feiert sein Kloster

Auf seine historischen Wurzeln schaut an diesem Wochenende die Marktgemeinde Thierhaupten. Denn um das Jahr 750 nach Christus soll es gewesen sein, dass Bayernherzog Tassilo III. das Kloster Thierhaupten gründete und somit dem heutigen Ort und den Bürgern und Bürgerinnen ein feierliches Wochenende beschert. Der Höhepunkt der Festlichkeiten ist am Sonntag, 5. Oktober. Hierzu hat sich sogar die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, angesagt. Sie wird um 11.30 Uhr im Innenhof des Klosters erwartet, wo die Gemeinde einen öffentlichen, offiziellen Empfang vorgesehen hat. Um 12 Uhr ist für geladene Gäste eine Festveranstaltung im Kapitelsaal terminiert. Hierzu hat sich sogar Karl Prinz von Bayern mit seiner Frau Zugey angesagt. Der Festakt kann per Livestream oder am Handy verfolgt werden.

Der Festtag beginnt mit einem Gottesdienst

Der Jubiläumstag wird am Sonntag um 9.30 Uhr mit einem feierlichen Benediktus-Gottesdienst und Pontifikalamt in der ehemaligen Klosterkirche und heutigen Pfarrkirche St. Peter und Paul eröffnet. Dieser wird von Abt Nikodemus Schnabel vom Kloster Dormitio in Jerusalem, Abt Theodor Hausmann vom Kloster St. Stephan in Augsburg und dem Ortsgeistlichen Pfarrer Werner Ehnle zusammen zelebriert. Nachmittags um 15 Uhr können Interessierte das historische Gebäude näher kennenlernen. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bietet Führungen im bayerischen Bauarchiv, im Dentroarchäologischen Labor, sowie in der Restaurierungswerkstatt an. Treffpunkt ist hier am großen Torbogen im Klosterinnenhof. Zudem werden vom Freundeskreis Kloster Thierhaupten und vom Bezirksheimatpfleger Christoph Lang weitere Führungen angeboten, die ebenfalls um 15 Uhr beginnen.

Auch der Freundeskreis des Klosters beteiligt sich an den Feierlichkeiten

Bereits am Vorabend, Samstag, 4. Oktober, steuert der Freundeskreis Kloster Thierhaupten einen Beitrag zum Jubiläum bei. Um 20 Uhr laden die Klosterfreunde, die sich mit dem Klostererwerb der Marktgemeinde im Jahr 1983 konstituierten, zur Ausstellungseröffnung zum Thema „Kloster Thierhaupten – Aspekte seiner Geschichte“ in den Konventbau ein. Die durch Peter Schwenk konzipierte Ausstellung widmet sich ganz den Bewohnern des Klosters und wartet durch die originalgetreue Nachbildung des berühmten „Tassilo-Kelchs“ mit einer außerordentlichen Besonderheit auf.