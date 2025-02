An diesem Tag stehen in Diedorf Frauen im Mittelpunkt

Bewegende Vorträge und spannende Workshops, Kinderaktivitäten und Künstlerareale, Kunsthandwerkerstände und kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt – am 8. März lädt der „Internationale Frauentag“ in Diedorf unter dem Motto „Rechte, Gleichheit, Ermächtigung.“ zu einem großangelegten Nachmittagsprogramm in die Schmuttertalhalle ein, um nunmehr schon zum zweiten Male diesen weltweiten Gedenktag zu zelebrieren. „Dieses Motto erinnert uns daran, dass der Einsatz für die Rechte und Gleichstellung aller Frauen und Mädchen eine globale Herausforderung ist!“, so der Diedorfer Bürgermeister Peter Högg im Vorfeld der Veranstaltung.

Den Internationalen Frauentag gibt es seit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Jedes Jahr am 8. März wird er auf der ganzen Welt begangen, allerdings auf unterschiedliche Weise. Während in einigen Ländern Demonstrationen für Gleichstellung die Regel sind, werden den Frauen in anderen Ländern einfach Blumen geschenkt. Und auch in Deutschland ist die Bedeutung unterschiedlich, in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ist dieses Datum bereits zum gesetzlichen Feiertag erhoben worden.

50 Ausstellerinnen werden in Diedorf erwartet

Wie bedeutend der Gedenktag jedoch auch für die Marktgemeinde Diedorf mittlerweile ist, zeigt allein das umfangreiche Rahmenprogramm, welches dieses Jahr dort auf alle Besucherinnen und auch Besucher warten wird: So werden neben rund 50 Verkaufs- und Informationsständen unter anderem in zahlreichen Workshops neue Anregungen für einen ausgeglicheneren Lebensstil präsentiert – vom Persönlichkeitstraining über die Bedeutung ätherischer Öle bis hin zum Räucherhandwerk für Körper, Seele und Geist.

Kreativität, Bewegung und nützliches Wissen – wie etwa ein „Auto-Basiskurs“ für Frauen – seien der Marktgemeine zufolge auf dem so genannten Outdoor Activity Bereich direkt vor der Schmuttertalhalle zu erleben, wobei auch der Nachwuchs der Besucher nicht zu kurz kommen werde: „In der Kinderecke werden die Kleinen geschminkt und dürfen Zuckerwatte schlecken“, so die Fachbereichsleiterin für Presse und Veranstaltungen im Diedorfer Rathaus, Martina Bühler, dazu. Zahlreiche weitere kulinarische Spezialitäten werden darüber hinaus von einem halben Dutzend Diedorfer und Augsburger Institutionen angeboten.

Wer früh kommt, bekommt ein Mitbringsel

Die musikalische Untermalung des Nachmittags wird unter anderem der türkische Frauenchor Lalezar sowie Profisportlerin und Entertainerin Tina Schüssler übernehmen. Die ausstellenden Künstler hingegen haben bereits angekündigt, die Verkaufserlöse ihrer Werke bedürftigen Frauen und gemeinnützigen Projekten zur Verfügung zu stellen. Zahlreiche Mitwirkende kommen auch bis aus dem Landkreis Dillingen angereist. Veranstaltungsorganisatorin Martina Bühler fasst im Namen der Marktgemeinde Diedorf das kommende Programm-Event mit eigenen wenigen Worten zusammen: „Ein Tag voller Inspiration und Entfaltung!“

Der Internationale Frauentag in Diedorf wird am 8. März von Bürgermeister Peter Högg um 12 Uhr in der Schmuttertalhalle eröffnet. Die ersten 500 Besucherinnen bekommen eine Geschenktüte mit Material der Aussteller und Ausstellerinnen.