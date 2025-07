Diedorfer Grundschüler gewinnen bayerischen Wettbewerb

„Die Schule ist unheimlich stolz auf den Erfolg der Klasse 3b“, freut sich die Schulleiterin der Grund- und Mittelschule Diedorf, Christine Mayr. Unter der Leitung der Lehrerinnen Elena von Essen und Michaela Kugelmann hatten die Schülerinnen und Schüler am Schülerlandeswettbewerb „Erinnerungszeichen“ teilgenommen und den 1. Preis der Grundschulen erhalten. Die siegreiche Klasse beeindruckte mit einem detaillierten Konzept, das pädagogisch wertvoll und unterhaltsam ist.

Diedorfer Kinder erleben Mittelalter in Augsburg bei Führungen und Projekten

Zunächst stand wochenlang das Thema Mittelalter hinsichtlich der Stadt Augsburg auf dem Stundenplan. Die Kinder nahmen an Stadtführungen teil und besuchten verschiedene Orte mit besonderem Bezug zum Mittelalter. 25 Kinder arbeiteten Referate aus und gestalteten „Koffer“ zum Auf- und Zuklappen zu den unterschiedlichen Themen. Bald schon waren sie Experten auf diesem Gebiet. Die Schülerinnen und Schüler im Alter von etwa neun Jahren waren Feuer und Flamme für das Thema. „Sie waren sehr interessiert und im Rahmen der Teilnahme an dem Schülerwettbewerb leicht ins Boot zu holen“, freut sich von Essen über eine intensive Zeit.

Einig war man sich schließlich, die Vorgaben für den Wettbewerb in Form eines Spiels umzusetzen. Demokratisch wurden alle Entscheidungen gemeinsam gefällt. So entstand ein ansprechendes Brettspiel, mit dem Namen „Augsburg Meister Abenteuer im Mittelalter kids“, angelehnt an Monopoly junior. Gemeinsam wurde über die Gestaltung der Geldscheine, der Spielanleitung sowie der Vorrückfächer und die zu beantwortenden Fragen, die aus den zuvor gehaltenen Referaten entnommen wurden, abgestimmt. Ergänzend liegt ein Mittelalterführer über Augsburg bei, der zusätzlich Lust machen soll, darüber hinaus eine Reise in das mittelalterliche Augsburg zu unternehmen.

Landtag würdigt kreative Spurensuche der Diedorfer Grundschüler

Alle Beteiligten freuten sich über die Einladung zu einem Empfang in den Bayerischen Landtag. Welcher Preis es sein würde, blieb geheim. Überraschung und Freude waren groß, als die Diedorfer Grundschulklasse erfuhr, dass sie in der Kategorie Grundschulen den 1. Platz gewonnen hatte. „Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs ,Mittelalter ist überall – Spurensuche in Bayern‘ wurde hier in ganz besonderer und beeindruckender Weise umgesetzt“, so lautete das große Lob der Jury. Neben Urkunden bekam die 3b 500 Euro für die Klassenkasse. Damit ist ein Ausflug in einen Kletterpark oder zum Neongolf geplant. „Es war ein aufregender Tag und schön so gewürdigt zu werden“, blickt von Essen gerne zurück, die die Schülerinnen und Schüler zusammen mit Christine Schröttle, begleitete.

Icon Vergrößern Lehrerin Elena von Essen hat mit ihrer Klasse 3 b mit einem besonderen Beitrag den 1. Preis der Grundschulen beim Schülerlandeswettbewerb „Erinnerungszeichen“ gewonnen. Die Klasse hat zum Thema „Mittelalter ist überall – Spurensuche in Bayern“ ein Brettspiel entwickelt. Foto: Jutta Kaiser Wiatrek Icon Schließen Schließen Lehrerin Elena von Essen hat mit ihrer Klasse 3 b mit einem besonderen Beitrag den 1. Preis der Grundschulen beim Schülerlandeswettbewerb „Erinnerungszeichen“ gewonnen. Die Klasse hat zum Thema „Mittelalter ist überall – Spurensuche in Bayern“ ein Brettspiel entwickelt. Foto: Jutta Kaiser Wiatrek

Schröttle, eine Schülermutter, hatte die Klasse unterstützt, die Arbeit zu digitalisieren, damit sie gedruckt werden konnte. Jetzt hoffen die Kinder, mithilfe von Sponsoren mit ihrem Spiel in Produktion gehen zu können. Damit könnte etwa das Angebot der Tourist-Information am Rathausplatz in Augsburg ergänzt werden.

Der Schülerlandeswettbewerb Der Schülerlandeswettbewerb „Erinnerungszeichen“ wurde 1998 ins Leben gerufen und findet seit 2007 jährlich statt. Ziel ist es, das Geschichtsbewusstsein von Schülerinnen und Schülern aller Altersstufen und Schularten zu fördern, sie zur eigenständigen Spurensuche in ihrem Lebensfeld zu motivieren und ihre Präsentationskompetenz zu stärken. Der Wettbewerb „Erinnerungszeichen“ wird vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus (StMUK) in Zusammenarbeit mit dem Haus der Bayerischen Geschichte (HdBG) veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Anna Stolz und der Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner.

