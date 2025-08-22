Ehinger bestaunen 3000 Jahre alte Funde aus der Region

Im Rahmen des Ehinger Ferienprogramms haben heimische Kinder und Erwachsene das Archäologische Zentraldepot in Augsburg besucht. Dort sind unter anderem die Ehinger Bronzefunde vom Burgfeld und vom Badfeld aufbewahrt.

Bedeutsame Funde vom Badfeld und vom Burgfeld

Im Zentraldepot, welches seit 2017 in einem Gebäude der Augsburger Kammgarnspinnerei im Textilviertel untergebracht ist, gab es für die Gruppe zuerst eine Führung durch die Räume. Als äußerst bedeutsam eingestuft sind unter anderem jene Funde, die 1824 auf dem Ehinger Badfeld und 1857 auf dem Ehinger Burgfeld gemacht wurden. Prof. Dr. Stefan Wirth, ein Experte für die Urnenfelderzeit, brachte diese bemerkenswerten Bronzefunde den Teilnehmern näher.

Die Funde vom Badfeld beinhalten zum Beispiel drei kunstvoll verzierte und unbeschädigte Bronzearmreife, aber auch eine Reihe von zerstörten Metallgegenständen. Wirth erklärte den Teilnehmern der Führung, dass ein gussfrisches Schwert absichtlich wieder in mehrere Teile zerschlagen wurde – vermutlich, um es zur Weiterverarbeitung (Einschmelzen) zur Hand zu haben. Dieses Fundstück lasse die Vermutung zu, dass es in Fundortnähe vielleicht eine Werkstatt gab, die diese Gegenstände fertigen konnte.

Fundstücke kommen 1857 beim Pflügen ans Licht

Besonders beeindruckend war für die Gruppe der Hortfund vom Ehinger Burgfeld. 1857 hatte der Bauer Anton Scherer beim Pflügen seines Ackers auf dem Burgfeld sieben große Schüsseln, 25 kleinere Gefäße und zwei Henkel aus Bronze gefunden. Schade aus heutiger Sicht: Die wohl ebenfalls vorhandenen erdigen Scherben wurden zur damaligen Zeit von den Findern als nicht wertvoll angesehen und deshalb nicht aufbewahrt.

Die gut erhaltenen Bronzegefäße wurden aus einem Bronzeblech gleichmäßig herausgetrieben und vom Handwerker der damaligen Zeit kunstvoll verziert. Beim Auffinden auf dem Acker waren sie ineinander gestapelt. Die Kinder und Erwachsenen konnten von Prof. Dr. Wirth außerdem erfahren, dass die Gegenstände über 3000 Jahre alt sind und es bisher keine vergleichbaren Funde in dieser Größenordnung gibt. (Elisabeth Sedlacek)

