Hat die Stadt Neusäß ein Kommunikationsproblem?

Haben Stadtrat und Verwaltung in Neusäß ein Kommunikationsproblem mit ihren Bürgerinnen und Bürgern? Ob es in den vergangenen Wochen um die zuerst bekannt gegebene Aufgabe der Grüngut-Annahmestelle in Steppach ging oder um die Schließung des Kindergartens in Ottmarshausen: So richtig gut haben sich dabei nicht alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neusäß informiert gefühlt. Das Thema haben deshalb auch die Fraktionsvorsitzenden in der letzten Stadtratssitzung des Jahres aufgegriffen. Eine ganze Reihe von Beispielen, wo es nicht geklappt habe, hat dabei Ursula Schwinge-Haines (Grüne) genannt.

