Schimmel im Kindergarten: Wurde einfach zu wenig gelüftet?

Wie konnte es zu so einem starken Befall mit Schimmelpilzen kommen, dass im Kindergarten in Ottmarshausen jetzt zwei Räume versiegelt sind? Wie berichtet, musste der gesamte Kindergarten am Mittwoch, 11. Dezember, geschlossen werden, zum einen wegen des Befalls, zum anderen wegen vieler Ausfälle beim Personal. Auf der letzten Sitzung des Stadtrats in diesem Jahr fragte Grünen-Stadträtin Silvia Dassler jetzt nach dem Grund für den Befall in dem Haus. Eine klare Antwort darauf gibt es aber wohl bislang nicht. Zumindest blieb Bürgermeister Richard Greiner wage.

Tamara Sand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ottmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Richard Greiner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis