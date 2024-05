Der Kindergarten ist weiterhin Thema im Gemeinderat in Heretsried

Plus Die Kirchenverwaltung lehnt den Vorschlag der gemeinsamen Nutzung des Pfarrsaals in Lauterbrunn ab. Wie geht es jetzt weiter?

Der Kindergarten St. Vitus Lauterbrunn ist ein Thema, das nicht nur den Gemeinderat Heretsried weiterhin beschäftigt, sondern auch den Bürgern unter den Nägeln brennt. Bürgermeister Heinrich Jäckle erklärte in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates, dass er seitens der Diözese ein Absageschreiben zur gemeinsamen Nutzung des Pfarrsaals durch Kindergarten und Pfarrei erhalten habe. Grund sei, dass die Mehrheit der Mitglieder der Kirchenverwaltung Lauterbrunn dem Vorschlag der Gemeinde nicht zustimmen könne. Die Kirchenverwaltung sei aber zu Gesprächen bereit und wolle eigene Vorschläge vorlegen.

Der Bürgermeister zeigte mittels Beamer ein Schreiben des örtlichen Pfarrers, in dem dieser zusichert, dass der Pfarrsaal für Zwecke des Kindergartens genutzt werden könne. Der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Tomaschewski machte seine Enttäuschung deutlich, dass die Pläne, die er erarbeitet hatte, dem Gremium der Kirchenverwaltung vor einer Entscheidung nicht einmal vorgelegt worden seien – obwohl es Wunsch des Kirchenpflegers gewesen sei, dass er sich bei der Planung einbringe.