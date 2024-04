Wie geht es mit dem Kindergarten in Lauterbrunn weiter?

Plus Finanziell steht die Gemeinde Heretsried derzeit gut da. Ein großes Thema bei der Bürgerversammlung war die Zukunft des Kindergartens St. Vitus.

Einen kompakten Überblick zu Finanzen und Plänen der Gemeinde Heretsried erhielten die insgesamt 73 Besucher der Bürgerversammlung im Heretsrieder Sportheim. Bürgermeister Heinrich Jäckle berichtete über eine sanft ansteigende Einwohnerzahl, die sich in den vergangenen Jahren immer über der 1000-Marke hielt. Die Schulden der Kommune lagen Ende des vergangenen Jahres bei rund 434.000 Euro. Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 413 Euro liegt die Kommune deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Ein schwankender Faktor sind die Gewerbesteuereinnahmen. Zuletzt flossen 208.000 Euro in die Gemeindekasse. Stabiler zeigt sich der Einkommensteueranteil, der zuletzt bei 683.000 Euro lag. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen, die die Gemeinde erhält, hängt von der Steuerkraft ab. Hier erhielt die Kommune 425.000 Euro. Größter Ausgabenposten für die kleine Gemeinde ist die Kreisumlage. 515.000 Euro wurden im vergangenen Jahr an den Landkreis Augsburg überwiesen.