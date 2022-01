Horgau/Gablingen

vor 1 Min.

Haferflocken bringen einem Unternehmer-Duo aus Horgau Glück

Plus Die Schulfreunde Andreas Burkhardt und Martin Engelmayr vermarkten unter dem Label "Naturglück" Haferflocken aus der Region. Es gibt noch mehr Ideen.

Von Steffi Brand

Andreas Burkhardt, 23, und Martin Engelmayr, 24, kennen sich bereits aus der Schule. Gemeinsam besuchten sie das Jakob-Fugger-Gymnasium in Augsburg. Der gemeinsame Nenner, der sie nun zu Geschäftspartnern gemacht hat, ist die Natur. 2021 brachten sie ihr erstes Produkt unter dem Label "Naturglück" auf den Markt: Haferflocken. Ende 2021 traf dann die erste Charge ihres "neuen" Produkts ein - ein Drink aus regionalem Hafer in Bio-Qualität, abgefüllt in einer Glasflasche. Die mit Öl verfeinerte Barista-Variante könnte folgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen