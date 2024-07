Der Gemeinderat Horgau beschäftigt sich in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 31. Juli, noch einmal mit dem geplanten Neubau des Rathauses. Wie berichtet, hat das Projekt auch für Kritik gesorgt. So waren einige Mitglieder des Gemeinderates der Ansicht, dass der Neubau mit rund fünf Millionen Euro zu teuer sei. Deshalb haben sie nun ein Bürgerbegehren gestartet.

Katja Röderer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerbegehren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis