Gegner des Rathaus-Neubaus streben Bürgerbegehren in Horgau an

Ist das neu geplante Rathaus in Horgau eine Nummer zu groß für die Gemeinde? Die Frage hat nicht nur den Gemeinderat am Donnerstag beschäftigt. Rund 50 Zuhörer waren in den Pfarrsaal St. Martin gekommen, um die Debatte zwischen Gegnern und Befürwortern des Millionenprojektes zu verfolgen. Es geht darum, dass im Schwedenweg in Horgau für rund fünf Millionen Euro bald ein neues Rathaus gebaut werden soll, nachdem das alte Gebäude zu klein geworden ist. Jetzt könnte ein Bürgerbegehren das Vorhaben bremsen.

