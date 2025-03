„Es waren mehrere Wunder“: Wie Dackel Pablo aus einem Fuchsbau gerettet wurde

Dass Dackel Pablo wohl auf ist, ist für seine Besitzerin Heide-Marie Zimmermann ein Wunder. „Es waren eigentlich mehrere Wunder“, meint die Gersthoferin. Denn Pablo befand sich in einer schier aussichtslosen Lage. Beim Gassigehen lief er davon und verirrte sich in einen Fuchsbau. Allein kam er da nicht mehr raus. Erst durch einen spektakulären, elf Stunden andauernden Einsatz von Feuerwehr und THW konnte Pablo befreit werden. Dass das gelang, hat wesentlich mit Hündin Lica zu tun, die genau im richtigen Moment zur Stelle war.

Ein Spaziergang am Lech endete mit einem Schrecken

Die Gassirunde am vergangenen Freitag begann wie viele andere, berichtet Heide-Marie Zimmermann. Mit dem fünf Jahre alten Rauhaardackel Pablo ging sie gegen 17 Uhr am Lechkanal in Gersthofen spazieren. „Da gehen wir immer“, berichtet die 62-Jährige. Diesmal sollte aus der kurzen Gassirunde aber ein nervenaufreibendes Unglück mit glücklichem Ende werden. „Auf einmal war er weg“, erinnert sich die Gersthoferin. Ihr Pablo war im Gebüsch verschwunden. Er habe noch dreimal laut gebellt, dann sei er verstummt und verschwunden. „Wir haben gerufen und gerufen, aber er kam nicht wieder“, sagt Zimmermann wenige Tage danach.

Sie und ihr Mann Anton suchten stundenlang nach Pablo. Zimmermann: „Zwischendurch gingen wir nach Hause, um Taschenlampen zu holen.“ Bis morgens um 5 Uhr durchsuchte sie mit ihrem Mann das weitläufige Gebiet entlang des Lechs in Gersthofen und Umgebung. „Morgens haben wir kurz zwei Stunden geschlafen, gegen 7 Uhr sind wir aber schon wieder los“, berichtet die Gersthoferin. Doch Pablo blieb verschwunden. War er vielleicht bereits von anderen Spaziergängern gefunden worden? Anrufe bei der Polizei und ein Besuch im Augsburger Tierheim brachten leider keinen Erfolg. Auch die Feuerwehr habe zunächst nicht helfen können, da unklar war, wo sich Dackel Pablo befand. Erst eine zufällige Begegnung brachte die Wendung.

Spürhündin Lica brachte den Durchbruch bei der Suche

Denn am Samstagvormittag ging auch Eva Meier aus Gersthofen mit ihrer Hündin Lica am Lech spazieren. Mit ihrer vierjährigen Mischlingshündin übt Meier schon seit Längerem das Aufspüren von Vermissten. „Ich dachte mir, wenn sie Menschen suchen kann, kann sie auch einen Hund suchen“, berichtet Meier. Dafür brauchte Lica nur an einer Decke von Dackel Pablo zu schnüffeln. „Danach kann ich das Kommando geben: Such!“, sagt Meier. Und tatsächlich: Nach etwa zwanzig Minuten Suche im Gestrüpp blieb Lica stehen und gab ihrer Besitzerin ein Zeichen. „Dazu muss man die Körperhaltung des Hundes lesen können“, sagt Meier. Das gelang ihr offenbar. Denn Lica gab zu verstehen, dass sie den vermissten Dackel in einem Sandhaufen vermutet. Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich dabei um einen Fuchs- oder Dachsbau. Doch weder Fuchs noch Dachs seien während des Einsatzes zu sehen gewesen. Stattdessen war ein leises Winseln am Eingang des Baus zu hören, erinnert sich Pablos Besitzerin Heide-Marie Zimmermann. Es war ihr Dackel. Nach stundenlanger Suche konnte nun die Feuerwehr anrücken, um den in Not geratenen Hund zu befreien.

Doch so einfach war das nicht. Günter Bugar, Sprecher der Gersthofer Feuerwehr, sagt: „So einen Einsatz hatten wir auch noch nie.“ Denn einfach ausbuddeln konnten die Feuerwehrleute den winselnden Dackel nicht. Zunächst versuchten sie, den Fuchsbau mit Schaufeln abzugraben. Doch der Dackel war so tief im Bau, dass es mit Schaufeln irgendwann nicht mehr weiterging, berichtet Feuerwehrmann Bugar. Nach Rücksprache mit der Polizei, der Naturschutzbehörde und den Grundstückseigentümern wurde schließlich das Technische Hilfswerk (THW) um Unterstützung gebeten. Nach mehreren Stunden rückte das THW schließlich mit einem Bagger an. Zu diesem Zeitpunkt war Pablo schon rund 24 Stunden im Fuchsbau gefangen.

Erst nach elf Stunden Einsatz konnte Dackel Pablo gerettet werden

Zufälligerweise hatten die Einsatzkräfte des THW erst wenige Stunden vor dem Einsatz zur Hunderettung eine Übung. „Genau dieselben Aufgaben waren auch bei der folgenden Tierrettung gefragt“, berichtet Dieter Seebach vom THW Augsburg. Die Ortsgruppe aus Augsburg unterstützte in Gersthofen die THW-Gruppe aus Schwabmünchen. Vor Ort angekommen, machten sich die Helfer mit dem Bagger und den Motorsägen an die Arbeit, um zunächst eine Schneise durch das dicht gewachsene Gestrüpp zu schlagen. Damit der Bagger bis zum Fuchsbau vordringen konnte, musste eine große Fläche gerodet werden. „Mithilfe des Minibaggers konnten dann auch die oberen Schichten des verwurzelten Bodens entfernt werden. Von Hand ging es dann in den unteren Schichten vorsichtig weiter, da diese dort sehr sandig und instabil waren“, berichtet Seebach.

Erst nach rund elf Stunden Einsatz konnte Pablo so schließlich gerettet werden. „Er hatte Todesangst“, erinnert sich Hundebesitzerin Heide-Marie Zimmermann. Anfangs sei Dackel Pablo noch etwas aggressiv gewesen, doch als er die Stimme seiner Besitzer hörte, habe er sich in den Arm nehmen lassen. „Er war völlig unverletzt. Es war unglaublich“, sagt Zimmermann. Sie ist überglücklich, dass die vielen Einsatzkräfte ihren Dackel retten konnten. Noch unklar ist, ob jemand für die Kosten des aufwendigen Einsatzes aufkommen muss. Aufgeben sei für Zimmermann aber nie eine Option gewesen. Inzwischen sei Pablo schon wieder ganz der Alte. Nur an dieser Stelle am Lech will Zimmermann so schnell nicht mehr mit ihm spazieren gehen.