Stadtrat Gersthofen geht mutigen und überfälligen Schritt

Wohl alle Bewohner Gersthofens werden schon einen Witz über das „Loch“ in ihrer Heimatstadt gehört haben. Neben der Geschichte über das 100-Mark-Geschenk an alle Bürger ist die Brachfläche im Herzen der Stadt das Gesprächsthema über die Stadtgrenzen hinaus. Wenn das Gelände so wie geschenkte 100 Mark eine tolle Sache für die Bewohner wäre, könnte man über die Witze lächeln und darüber stehen. Doch so ist es natürlich nicht: Das „Loch“ ist ein Schandfleck für das Stadtbild und endlich stehen die Chancen gut, dass er beseitigt wird.

Mutig hat sich der Stadtrat für ein fortschrittliches Konzept entschieden, das nicht nur optisch viel verspricht, sondern für die Menschen die viel beschworene Aufenthaltsqualität erhöhen wird. Mehr Grün in der Stadt, dieser Wunsch wird in fast allen Bürgerumfragen genannt und jetzt erfüllt.

Es geht indirekt auch um einen neuen Supermarkt

Indirekt geht es dabei auch um die Nahversorgung der Gersthofer in der Innenstadt. Wenn Ende des Jahres der zweite Rewe-Markt in Gersthofen schließen wird, gibt es die Aussicht, dass sich ein neuer Supermarkt im City-Center niederlassen wird. Solche Interessenten sind unstrittig leichter anzuwerben, wenn das Umfeld attraktiv ist. Ein Stadtrat sprach im Vorfeld der Sitzung am Mittwochabend von einem „historischen Tag“. Das klingt pathetisch, ist aber nicht übertrieben. Es ist eine ganz wichtige Entscheidung für die Zukunft Gersthofens gefallen.