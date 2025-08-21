Mieten oder kaufen – was lohnt sich im Landkreis Augsburg mehr?

Wer eine Wohnung im Landkreis Augsburg mietet, anstatt sie zu kaufen, muss durchschnittlich deutlich weniger im Monat dafür bezahlen. Laut einer Modellrechnung des Hamburger Wirtschaftsinstituts muss man für eine gebrauchte 70-Quadratmeter-Wohnung zur Miete knapp 15 Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens ausgeben. Wer die gleiche Wohnung kauft, muss der Modellrechnung zufolge 21,8 Prozent des Haushaltseinkommens monatlich einrechnen. In der Stadt Augsburg muss man der Modellrechnung zufolge noch deutlich mehr bezahlen. Welche Entwicklung sagen Experten voraus?

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Postbank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis