Immobilienpreise im Landkreis Augsburg: Für wen lohnt sich Mieten mehr als Kaufen?

Landkreis Augsburg

Mieten oder kaufen – was lohnt sich im Landkreis Augsburg mehr?

Mit durchschnittlichem Einkommen ist der Immobilienkauf im Augsburger Land kaum mehr zu stemmen. Eine Prognose zeigt, wie sich die Preise entwickeln sollen.
Von Philipp Kinne
    Einer Prognose der Postbank zufolge dürften die Preise für Immobilien im Landkreis Augsburg auch in den kommenden Jahren steigen.
    Einer Prognose der Postbank zufolge dürften die Preise für Immobilien im Landkreis Augsburg auch in den kommenden Jahren steigen. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    Wer eine Wohnung im Landkreis Augsburg mietet, anstatt sie zu kaufen, muss durchschnittlich deutlich weniger im Monat dafür bezahlen. Laut einer Modellrechnung des Hamburger Wirtschaftsinstituts muss man für eine gebrauchte 70-Quadratmeter-Wohnung zur Miete knapp 15 Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens ausgeben. Wer die gleiche Wohnung kauft, muss der Modellrechnung zufolge 21,8 Prozent des Haushaltseinkommens monatlich einrechnen. In der Stadt Augsburg muss man der Modellrechnung zufolge noch deutlich mehr bezahlen. Welche Entwicklung sagen Experten voraus?

