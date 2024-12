Erkältungssaison: Hier gibt es noch Vorsorgeimpfungen

Was haben eine Covid-Infektion, Grippe und das RS-Virus gemeinsam? Es sind alles Erkrankungen, die durch Viren ausgelöst werden und gegen die man sich impfen lassen kann. Offiziell sind die Maßnahmen, um die Coronapandemie einzudämmen, schon lange vorüber. Impfungen gegen die Erkrankung gab es in mehreren Wellen und bereits seit Jahren auch abgestimmt auf die verschiedenen Stämme. Hausärzte sind dafür erste Anlaufstellen, aber auch einige Apotheken bieten den Service an. Die Möglichkeit, sich direkt dort impfen zu lassen, wurde in Zeiten geschaffen, als es schwer war, in einer Arztpraxis oder einem Impfzentrum einen Termin für eine Impfung gegen das SARS-CoV2-Virus zu bekommen. Doch inzwischen verhindert der Personalmangel oft die Möglichkeit einer Impfung direkt in der Apotheke.

