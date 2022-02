Landkreis Augsburg

Corona-Impfung: Erst eine Apotheke im Landkreis Augsburg ist dabei

In der Ägidius-Apotheke in Neusäß kann man sich jetzt auch für Corona-Impfungen anmelden. Andere Apotheken im Landkreis stehen der Möglichkeit noch kritisch gegenüber.

Plus Es gibt ein neues Angebot zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Es startet jedoch in einer Zeit, in der kaum Termine nachgefragt werden. Passt das?

Von Jana Tallevi

Für Apotheker Johannes Rehm aus Neusäß war es keine Frage: Seine Ägidius-Apotheke unterstützt die Bekämpfung der Pandemie nun auch dadurch, dass in der Apotheke Schutzimpfungen gegen Corona durchgeführt werden können. Drei Apotheker sind bereits dazu ausgebildet. "Die ersten Termine können für den 19. Februar gebucht werden", so Rehm. Ab sofort dürfen Apothekerinnen und Apotheker gegen das Virus impfen, doch erst die Ägidius-Apotheke ist darauf auch vorbereitet. Auch wenn im Moment die Nachfrage nach Impfterminen nicht übermäßig groß sei - es gehe nicht nur um die aktuelle Welle, sagt der Bezirkssprecher des Bayerischen Apothekerverbands, Bernhard Koczian aus Augsburg.

