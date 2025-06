Jeder Dritte in der Region leidet an Heuschnupfen – was hilft gegen die Allergie?

Die Augen jucken, die Nase läuft und das Niesen will einfach kein Ende nehmen - wer Heuschnupfen hat, kennt das. Aktuell vergeht kein Tag, an dem nicht von der Allergie Geplagte etwa in der Stadtberger Apotheke von Oliver Teuber nach Mitteln gegen den nervigen Heuschnupfen suchen. „Gefühlt geht es jedes Jahr früher los“, berichtet der Apotheker. Aktuelle Zahlen der Krankenkasse AOK zeigen, dass etwa jeder Dritte im Landkreis Augsburg eine ärztlich diagnostizierte Allergie hat. Die meisten davon haben Heuschnupfen. Prozentual betrifft das im Augsburger Land etwas mehr Menschen als im bayernweiten Schnitt. Was hilft?

