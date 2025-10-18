Jugend erklärt: „Unfortunately I do love“

Kaum hat man sich an den TikTok-Trend „Propaganda I am not falling for“ gewöhnt, schwappt schon der nächste über den Bildschirm. Und er wirkt verdächtig vertraut: Unter dem Titel „Unfortunately I do love“ bekennen sich Nutzer und Nutzerinnen zu Dingen, die sie eigentlich lieber verbergen würden – und trotzdem lieben.

Der Trend offenbart intime Geständnisse und gesellschaftliche Spannungsfelder

Aufgelistet wird zum Beispiel Textnachrichten oder Anrufe zu ignorieren, immer Recht zu haben oder „Princess Treatment“ zu bekommen. Letzteres beschreibt Partner (meist Frauen), die behandelt werden wollen, als wären sie Dauergäste in einem Disney-Film. Tür aufhalten, Rosen regnen lassen, Komplimente bekommen – aber bitte ohne Gegenerwartung. Fragwürdig ist, ob es wirklich Eigenschaften sind, die man lieben sollte. Vielleicht ist das der eigentliche Kern des Trends: Sich selbst ein bisschen zu feiern – auch für Dinge, für die man sich früher geschämt hätte.

Aber Nicht nur „schlechte“ Angewohnheiten werden in dem Trend aufgezählt. Manche bekennen sich auch zu Dingen, die gesellschaftlich eher als untypisch gelten – etwa früh ins Bett zu gehen, wenige Freunde zu haben oder das Single-Dasein zu genießen. Sogar Schauspielerin Drew Barrymore hat beim Trend mitgemacht. Auch in der Bookstagram- und BookTok-Community wird er aufgegriffen – dort werden unter dem Motto „Unfortunately, I do love“ Lieblingsbücher gefeiert, von Romantik über Fantasy bis hin zu Fanfiction.

Im Zentrum steht nicht Perfektion, sondern Persönlichkeit

Der Trend zeigt: Es geht nicht nur ums Eingeständnis kleiner oder größerer Macken, sondern auch darum, die eigene Vielfalt zu feiern. Ob schräge Angewohnheiten oder Lieblingsbücher „Unfortunately, I do love“ zeigt, dass wir oft genau das lieben, was vielleicht nicht immer gut für uns ist. Aber eben auch: Dass es völlig okay ist, so zu sein, wie man ist – und dass man damit meist gar nicht so allein ist.

