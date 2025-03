So sehen junge Frauen den Weltfrauentag

Für Marlene war der 8. März, der Weltfrauentag, ganz lange ein besonderer Feiertag. „Ich bin damit aufgewachsen, dass das ein Riesending bei uns in der Familie ist: Mein Vater hat mir und meiner Mom jedes Jahr Blumen und kleine Geschenke gebracht.“ Marlen hat russische Wurzeln; in Russland ist der Weltfrauentag ein offizieller Feiertag. Inzwischen ist Marlene 21, macht eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau und hat festgestellt: „Es ist schon demotivierend, wenn man älter wird und dann merkt, okay, das ist nicht überall so.“ So hätten zum Beispiel ihre Klassenkameraden und ihre Ex-Freunde keine Ahnung von der Bedeutung des Tages. Der 8. März hat aber auch bei anderen jungen Frauen in der Berufsschule Neusäß einen unterschiedlichen Stellenwert.

Sarah Schöniger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Internationaler Frauentag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis