Karina Ruf soll für die CSU Bürgermeisterin von Gablingen bleiben

Mit 100-prozentiger Unterstützung schicken die Mitglieder des CSU-Ortsverbands Gablingen-Lützelburg Karina Ruf als Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl 2026. Mit einem Rückblick auf das Geleistete und vor allem mit den Zielen für die nächste Legislaturperiode konnte Ruf die anwesenden CSU-Mitglieder und zahlreichen Gäste überzeugen. „Wir bauen das Ortszentrum“ war ihre klare Botschaft. Das vorliegende Planungskonzept ist genehmigungs- und förderfähig sowie über den gemeindlichen Haushalt finanzierbar, so die amtierende Bürgermeisterin. Das Konzept ist bereits öffentlich vorgestellt worden.

Ein weiteres Vorhaben von Karina Ruf: Das Haus der Gesundheit müsse zur Sicherung der ärztlichen Versorgung schnellstmöglichst umgesetzt werden. Ein Architekt werde bereits gesucht, im nächsten Jahr soll der Bauantrag eingereicht werden. Weitere große Baumaßnahmen, wie der Neubau des Gebäudes für die Schulkinderbetreuung und der barrierefreie Umbau des Gablinger Bahnhofs stünden in den nächsten Jahren an. Auch das Baulandmodell, in dem gemeindeeigene Bauplätze verkauft werden, soll weitergeführt werden. „Ich bin stolz, dass die Grundstücke zu einem großen Teil an Gablinger „Kinder“, sprich die neue Generation, verkauft werden“, berichtet Karina Ruf.

Auch die Kandidaten für die Gemeinderatsliste der CSU stehen fest

Auf der Nominierungsveranstaltung stellten sich auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatsliste der CSU vor. Dabei legten sie durch ihr Wissen und ihre Erfahrung aus ihren Berufen und ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten die verschiedensten Schwerpunkte. Sie wurden mit großem Zuspruch in den Wahlkampf geschickt. Unterstützung wurde von den Landtagsabgeordnetem Manuel Knoll, Landrat Martin Sailer und dem stellvertretenden Vorsitzenden des CSU-Kreisverbands Augsburg-Land, Ludwig Lenzgeiger, zugesagt.

Karina Ruf war zuvor zweite Bürgermeisterin von Gablingen

Karina Ruf, zuvor zweite Bürgermeisterin in Gablingen, musste im Jahr 2020 den Weg ins Amt über eine Stichwahl nehmen. Zum allgemeinen Wahltermin hatte sie und den Kandidaten der Christlich-Sozialen Mitte, Jürgen Schantin, weniger als 100 Stimmen getrennt. In der Stichwahl konnte sich Ruf dann mit einem noch geringeren Abstand von rund 50 Stimmen schließlich durchsetzen. Der Gemeinderat von Gablingen ist von einer Vielzahl von Fraktionen und Mitgliedern geprägt, vertreten sind Gemeindratsmitglieder von CSU, Grünen, Freien Wählern, der Christlich-Sozialen Mitte, den Jungen Bürgern Gablingen und der SPD. (AZ)