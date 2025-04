Hell und großzügig: Die Kita am Reiterweg in Stadtbergen ist fertig

Helle Räume und ganz viel Platz zum Spielen und Toben: Die Kinder der Kindertagesstätte am Reiterweg in Stadtbergen werden sich darüber ganz besonders freuen. Auch wenn sie vorerst keine Bagger oder Bauarbeiter mehr bei der Arbeit beobachten können. Denn die Arbeiten am Gebäude sind abgeschlossen. Entstanden ist eine Kita, die bei vielen Stadtberger Eltern ganz oben auf der Wunschliste der Betreuungseinrichtungen für ihre Kleinen stehen dürfte. Leiterin Melanie Wörner freut sich: „Es ist alles da“, sagt sie. Zudem liegt die Kita im Grünen, ganz in der Nähe des Golfplatzes. Sie bietet jetzt Platz für bis zu 150 Kinder.

Katja Röderer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kindertagesstätte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis