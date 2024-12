Der Einsatz an Weihnachten ist etwas Besonderes

Für viele Feuerwehrleute im Landkreis Augsburg war es keine stille Nacht. Manche, wie Einsatzkräfte aus Neusäß, traf es sogar doppelt: Kaum waren die Stiefel vom nächtlichen Einsatz in Aystetten ausgezogen, ging direkt am Heiligabend zur Zeit der Bescherungen wieder der Alarm los. In Adelsried stand eine Scheune in Flammen und Menschen in höchster Not warteten auf die Hilfe der 120 Männer und Frauen, die anrückten.

Die Kerzen an Weihnachten erhöhen generell das Brandrisiko

Die Feuerwehren wissen aus Erfahrung, dass es sie an Weihnachten mit den vielen Kerzen in den Häusern „treffen“ könnte. Dennoch verdient das Engagement aller Einsatzkräfte gerade in diesen Zeiten, wo alle am liebsten bei der Familie sein wollen, besondere Anerkennung. Sehr oft ist an Weihnachten von Nächstenliebe und Solidarität die Rede. Die Feuerwehrleute und Rettungskräfte machen mehr aus diesen abstrakten Worten, sie leben diese Werte. Das machen auch die vielen Menschen, die sich in Bereitschaft halten und auf das Gläschen Wein verzichten. Nach Weihnachten ist es für sie nicht geschafft, auch an Silvester passieren leider oft Unglücke. Daher wünschen wir allen Einsatzkräften nach diesen unruhigen Feiertagen einen ruhigen Jahreswechsel.