Der geplante Wohnkomplex ist nicht der große Wurf, aber ein Anfang

Es wird immer finsterer im Gersthofer City-Center. Weil es an Kundschaft fehlt, verlässt ein Geschäft nach dem anderen das Einkaufszentrum. Sobald Ende kommenden Jahres auch noch der große Supermarkt Rewe verschwunden ist, könnte das Licht ganz ausgehen. Eine Innenstadt ohne großen Supermarkt und kleine Ladengeschäfte wäre ein Verlust für alle. Die Stadt würde einen Teil ihrer Attraktivität verlieren, und der Investor vermutlich eine Menge Geld. Höchste Zeit also, Lösungen zu finden. Da sind sich alle einig. Aber wie? Allein der nun vorgestellte Wohnkomplex wird den Verfall des City-Centers vermutlich nicht aufhalten. Es ist zwar nicht der große Wurf, aber ein wichtiger Anfang.

Neue Gebäude würden die Innenstadt aufwerten

Schön anzusehen ist das Parkdeck vor dem City-Center ohnehin nicht. Moderne Gebäude an dieser Stelle würden die Stadt schon rein optisch aufwerten. Hinzu kommt, dass durch neue Wohnungen mehr Menschen und damit potenzielle Kunden in die Innenstadt kommen könnten. Dass diese Menschen allein nicht ausreichen werden, um die Krise im Einkaufszentrum zu beenden, ist allerdings klar. Deshalb setzt man in Gersthofen auch auf andere Ideen, um die Innenstadt zu beleben.

Der ganz große Wurf soll ein neuer Stadtpark anstelle des Gersthofer Lochs sein: eine grünere Innenstadt und ein modernes Mobilitätskonzept. Diskutiert wurde darüber schon in den vergangenen Jahren. Weil es am Ende jedoch zu viele Einwände gab, ist bislang nichts vorangekommen. Stillstand ist das Gegenteil von dem, was es für eine lebendige Innenstadt braucht.