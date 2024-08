Die letzte große Aufgabe für die AVV-Führung

Zunächst: Politisch ist die Fusion des AVV mit dem MVV weiterhin nicht beschlossen. Jeder beteiligte Kreistag muss zuvor abstimmen, ob man den AVV überhaupt haben will im MVV. Und auch der Ausgleich der Finanzierungslücken der einzelnen Gesellschafter durch den Freistaat muss noch offiziell diskutiert und bestätigt werden. Dennoch scheint sich der Aufsichtsratsvorsitzende des AVV, Landrat Martin Sailer, seiner Sache recht sicher zu sein. Oder soll die jetzige Ankündigung der geplanten Fusion nur politischen Druck ausüben?

Kommt es so weit, könnte die Vorbereitung eines erfolgreichen Zusammenschlusses eine große Aufgabe für Geschäftsführerin Linda Kisabaka werden. Nicht alles, was sie in den vergangenen Jahren angepackt hat, klappt auch zur Zufriedenheit von Gesellschaftern, das sind die beteiligten Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg und Dillingen und die Stadt Augsburg, und von Kundinnen und Kunden. Sicher hatte sie sich zu Beginn ihrer Tätigkeit hier nicht vorgestellt, dass das Ende des AVV ihr Glanzstück werden könnte. Aber genau so könnte es nun kommen. Denn während die Mitarbeitenden des AVV schon jetzt von ihrer Beschäftigungsgarantie wissen, gilt das nicht fürs Management mit seinen üblicherweise befristeten Verträgen. Jener von Linda Kisabaka läuft zu Beginn des Jahres 2026 aus.

Bleibt die Frage nach einem Namen für den dann größten Nahverkehrsverbund in Bayern. Ob „München“ aus der Bezeichnung fliegt und durch „Metropolregion“ in MVV ersetzt wird, wie es sich Landrat Martin Sailer vorstellen könnte - man wird sehen.