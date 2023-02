Erneut ist die Hilfsbereitschaft grenzenlos – sie muss aber gezielt sein

Die Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet versetzt auch viele Menschen hierzulande in große Sorge. Doch bei aller Solidarität muss die Hilfe gut koordiniert sein.

Auch in unserer Region sind viele Menschen krank vor Sorge um ihre Angehörigen und Freunde in der alten Heimat. Die Bilder aus der türkisch-syrischen Erdbebenregion sind entsetzlich und ähneln in grausamer Weise anderen Krisengebieten wie der Ukraine. Damals wie heute ist erfreulicherweise die Hilfsbereitschaft und Solidarität mit den Opfern überwältigend groß. Auch in unserer Region sind bereits zahlreiche Aktionen angelaufen und weitere werden folgen, um den Betroffenen das Nötigste zum Überleben zukommen zu lassen. Jeder kann nachvollziehen, dass eine Familie Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um den Liebsten in Not zu helfen - auch wenn mehr als 3000 Kilometer zwischen ihnen liegen.

Hilfe nach Erdbeben in der Türkei und Syrien: Langer Atem ist gefragt

Trotz aller Hilfsbereitschaft ist es aber wichtig, auf die Experten zu hören, eher Geld zu spenden und nicht überstürzt wahllos Sachspenden in die Türkei zu fahren. Ein enger Kontakt mit den Organisationen und die Absprache mit den Helfern vor Ort stellt sicher, dass Hilfe effizient und bedürfnisgerecht ankommt. Wichtig ist auch ein langer Atem: Denn die Menschen in den Krisengebieten, wo alles zerstört ist, werden noch lange Zeit auf Unterstützung angewiesen sein. Leider gibt es nun einen Brennpunkt mehr auf der Welt, der Hilfe dringend nötig hat.

