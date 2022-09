Hallenbäder im Sparzwang: Für Kinder darf es nicht zu kalt werden

Plus Kommunen im Kreis Augsburg müssen bei Hallenbädern wegen der hohen Energiepreise Kosten einsparen. Bei den Schwimmbecken muss der Sparwillen jedoch Grenzen haben.

Es ist eine bittere Pille. Viele Hallenbäder im Landkreis sind in kommunaler Hand und werden mit Gas beheizt. Die ausufernden Preise tun den Gemeinden richtig weh. Deshalb wird bei den Bädern der Rotstift angesetzt – das Wasser in den Becken wird kälter. Profischwimmer klagen bereits über auskühlende Körper. Doch mögen die Heizkosten noch so sehr steigen: Schwimmbecken müssen warm bleiben. Sie sind systemrelevant. Und zwar für Kinder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

