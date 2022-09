Wegen der hohen Energiepreise wird das Wasser in den Hallenbädern kälter

Plus Die Hallenbadsaison steht vor der Tür. Explodierende Energiepreise treffen auch die Bäder im Kreis Augsburg - besonders das Titania in Neusäß.

Die Freibäder schließen - und damit beginnt die Hallenbadsaison. Doch die hohen Preise für Strom und Wärme treffen die energieintensiven Bäder empfindlich. Einige Betreiber im Augsburger Land reagieren darauf nun mit Sparmaßnahmen wie dem Absenken der Wassertemperatur oder gestrichenen Warmbadetagen. Weitere Einschnitte beim Badevergnügen sind nicht ausgeschlossen.