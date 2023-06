Pro Mountainbike-Trail: Nur der Kompromiss bringt jetzt die Lösung

Seit Jahren warten Mountainbiker auf legale Strecken. Sie jetzt wieder zu vertrösten, wäre ungerecht.

Das kann doch wohl nicht wahr sein: Da gibt es in Stadtbergen, vorwiegend bei Deuringen, über viele Jahre hinweg ein massives Problem mit illegalen Mountainbike-Trails. Dann gibt es endlich ein Konzept zur Lösung, ausgearbeitet an einem runden Tisch mit allen Beteiligten. Vor allem die Mountainbiker erhalten in dieser Zeit viel Lob, weil sie sich extra organisieren und ansprechbar sind. Und dann ist eine Lösung ganz nahe - dann ist es trotzdem wieder nicht recht.

Wie soll diese Konfliktsituation denn angegangen werden, wenn nicht mit einem Kompromiss? Jetzt einen Rückzieher zu machen und die bereits angedachten und bearbeiteten Flächen in einem Waldstück zurückzunehmen wäre ein fatales Signal für die Dialogfähigkeit in politischen, behördlichen und gesellschaftlichen Gremien. An eine Verabredung müssen sich alle halten, auch wenn sie einmal nicht den eigenen Ideen entspricht. Die jetzt noch angeführten Probleme wie eine ungeklärte Sicherungs- und Versicherungslage sind ganz sicher bei gutem Willen zu lösen.

Und ganz nebenbei: Es ist unerträglich, wie Radfahrer und Radfahrerinnen bei uns angesehen werden. Alltagsradlerinnen sind im Stadtverkehr nicht gern gesehen, Rennradfahrer nicht auf den Landstraßen und Mountainbiker nicht im Wald. Sollen dann doch lieber alle mit dem Auto fahren? So viel Polemik muss an dieser Stelle schon einmal erlaubt sein.

