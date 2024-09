Sicherheit auf Festen: Daheim bleiben ist keine Option

Seit der Messerattacke beim Stadtfest in Solingen gibt es Menschen, die Großveranstaltungen lieber meiden. Das subjektive Gefühl der Sicherheit bekommt durch Attentate wie dieses einen Knacks. Bei solchen Ängsten hilft der Realitätscheck. Und der besagt, dass die Volksfeste im Landkreis Augsburg in den vergangenen Jahren sehr friedlich und ohne Gewalttaten abgelaufen sind. Die Städte investieren außerdem in diesem Jahr noch mehr in das Thema Sicherheit für die Besucherinnen und Besucher, sei es durch Einlasskontrollen, Security-Dienste oder Durchfahrtssperren.

Aber trotz all dieser Maßnahmen gibt es natürlich nie eine hundertprozentige Sicherheit. Dies gilt aber für das gesamte Leben, wie zum Beispiel die Teilnahme am Straßenverkehr. Letztlich hilft das Vertrauen auf die Sicherheitskonzepte der Veranstalter und eine gute Portion Zuversicht. Denn die andere Option, sich zu Hause zu verkriechen und nicht mehr unter Menschen zu gehen, ist keine Lösung. Gemeinsam zu feiern, ist wichtig und daher sollte sich niemand die Vorfreude darauf und die gute Stimmung trüben lassen.