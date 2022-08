Hohe Spritpreise treffen im Landkreis Augsburg besonders viele Menschen

Plus Im Kreis Augsburg ist die Zahl der Autobesitzer ungewöhnlich hoch. Viele von ihnen pendeln täglich vom Land in die Stadt zur Arbeit. Jetzt wird das Leben wieder teurer.

Der Tankrabatt ist weg und damit wird der Stopp an der Zapfsäule für Autofahrerinnen und Autofahrer teurer. Im Landkreis Augsburg müssen mehr Menschen tiefer in die Tasche greifen als anderswo. Die Anzahl der Autobesitzer ist hoch im bayernweiten Vergleich. 647 Pkw waren im Jahr 2021 auf 1000 Einwohner zugelassen, inzwischen sind es sicher mehr. Gründe dafür sind der hohe Wohlstand in der Region und vor allem das Arbeitsleben. Die Pendlerzahlen im Landkreis Augsburg wachsen rasant. Drei Viertel der Berufspendler benutzen fast täglich das Auto, fast immer geht es vom Land in die Stadt. Bei Azubis und Studenten liegen diese Werte ebenfalls über 70 Prozent.

