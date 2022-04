Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Wo es die meisten Autos im Landkreis Augsburg gibt

Plus Mehr Einwohner und noch mehr Autos.: Die Blechlawine im Kreis Augsburg ist weitergewachsen. Die Zulassungszahlen in unserer Grafik zeigen: Ein Ort sticht heraus.

Von Christoph Frey

Nehmen wir Familie Mustermann: zwei Erwachsene, zwei Kinder, zwei Autos. Macht zwei Menschen pro Pkw, und damit sind Mustermanns im Kreis Augsburg nur unterdurchschnittlich motorisiert. Die Menschen dort haben nämlich mehr Autos in Garagen und am Straßenrand stehen. In den meisten Gemeinden kommen rein rechnerisch nur 1,5 Menschen auf ein Auto. In einem Ort neigt sich das Zahlenverhältnis Mensch/Auto sogar noch deutlich mehr zugunsten der Maschine.

