Ortsmitte Bonstetten: Eine Lösung muss her, und zwar schnell

Wie soll die Ortsmitte in Bonstetten künftig aussehen? Darüber wird seit rund 20 Jahren diskutiert und gestritten. Nun sind die Planungen weit fortgeschritten und schon 2026 könnten die Bauarbeiten starten. Ein Bürgerbegehren will das Großprojekt, das rund 14 Millionen Euro kosten soll, verhindern. Die Verantwortung liegt nun bei den Bonstetterinnen und Bonstettern. Das ist auch gut so.

Von großer Bedeutung ist dabei: Egal, wie sich die Bürgerschaft entscheidet, ob für ein neues Multifunktionsgebäude oder eine andere kleinere Lösung, wie etwa die Unterbringung der Feuerwehr in der angrenzenden Dolphin-Halle, dem Willen der Bürgerinnen und Bürger sollte Rechnung getragen werden - und zwar schnell.

Denn schließlich ist die Ortsmitte seit fast 20 Jahren unfertig. Das Loch sollte nun endlich geschlossen werden. Der Gemeinderat darf den Bürgerentscheid nicht noch einmal wie 2021 ignorieren und schon gar nicht das Projekt wieder für einige Jahre liegen lassen. Schließlich muss die Bevölkerung später mit den Investitionen und all ihren Folgen leben. Das ist gelebte Demokratie, wie sie in der heutigen Zeit umso wichtiger ist.