Jugendliche schlagen Obdachlosen – War es Notwehr?

Vier Jugendliche sind im April gemeinsam unterwegs. Am Lidl-Supermarkt in Neusäß machen sie abends um kurz vor 21 Uhr Halt. Dort verbringt zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Tagen ein obdachloser Mann seine Nächte. Dieser fühlt sich von der Gruppe bedroht und ruft die Polizei. Danach kommt es zu Handgreiflichkeiten, einer der Jugendlichen bricht dem Mann mit einem Schlag die Nase. Doch wer hat angefangen? Diese Frage sollte vor dem Amtsgericht in Augsburg geklärt werden. Zwei junge Männer sind wegen Körperverletzung angeklagt.

