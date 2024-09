Erste Hilfe für die Seele: Kriseninterventions-Team braucht Unterstützung

Diese Szene kennt und fürchtet jeder aus Krimis im Fernsehen: Menschen in Uniform stehen vor der Haustür. Sie überbringen meist schlechte Nachrichten, zum Beispiel von einem tödlichen Unfall eines Angehörigen. Wie schwer es im echten Leben ist, so etwas auszuhalten und mitzuteilen, wissen die Mitarbeiter der Krisenintervention Augsburg (KID). Die Ehrenamtlichen des Bayerischen Roten Kreuzes stehen den Menschen in den ersten Stunden nach so einem Schock bei. Sie bleiben da, wenn Polizisten oder Rettungsdienst schon wieder zum nächsten Einsatz gehen mussten. Das Kriseninterventionsteam sucht nach neuen Interessenten, die sich die Begleitung von Menschen in Ausnahmesituationen zutrauen.

Das Rote Kreuz teilt sich die Arbeit in der Region Augsburg mit der Notfallseelsorge der Kirche und dem Malteser Hilfsdienst. Es gibt verschiedene Ereignisse im Leben, die die Zeit stehen lassen, die alles von jetzt auf gleich verändern. Zu solchen schweren Herausforderungen zählen zum Beispiel der plötzliche und unerwartete Verlust eines Angehörigen, das Beobachten eines schlimmen Unfalls oder das Erleben einer Gewaltsituation. Damit Menschen in diesen ungewöhnlich belastenden Situationen nicht alleine gelassen werden, gibt es die Krisenintervention oder PSNV (Psychosoziale Notfallversorgung). Speziell geschulte Menschen leisten „Erste Hilfe für die Seele“ und begleiten in den ersten, schwersten Stunden ihres Lebens. Solche Helferinnen und Helfer waren zum Beispiel auch nach dem schrecklichen Dreifachmord von Langweid vor Ort.

Das Kriseninterventionsteam arbeitet in den Landkreisen und in der Stadt

Das BRK-Kriseninterventionsteam ist sowohl in der Stadt Augsburg als auch in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg im Einsatz. Wie kommt man dazu, sich in seiner Freizeit mit dem Leid anderer zu konfrontieren? Was treibt an, sich in der Nacht aus dem Schlaf reißen zu lassen und viele Kilometer zu fahren, um fremden Menschen zu helfen? Antworten auf diese Fragen soll es am Mittwoch, 16. Oktober, geben. An dem Abend veranstaltet das Kriseninterventionsteam um 19.30 Uhr im Rotkreuzhaus Gersthofen eine Informationsveranstaltung. Mitglieder des Teams berichten über Aufgaben und Ausbildung der ehrenamtlichen Kriseninterventionshelferinnen und -helfer. „Wir möchten mit dieser Aktion zum einen neue Mitarbeitende gewinnen und zum anderen Interessierten unsere ehrenamtliche Arbeit näherbringen“, erklärt Marcus Jänke vom KID Augsburg. Um besser planen zu können, ist für die Veranstaltung eine Anmeldung per Mail an psnv@kvaugsburg-land.brk.de nötig. Teilnehmer erhalten dann alle weiteren Informationen von den Vertretern des Roten Kreuzes.