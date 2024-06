Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Einsatzkräfte am Limit: "Menschen zu helfen, ist die größte Motivation"

Plus BRK-Kreisvorsitzender Hans Reichhart berichtet, was die Einsatzkräfte im Hochwassergebiet im Kreis Günzburg aushalten müssen, wie es weitergeht und über erste Erkenntnisse.

Von Jana Korczikowski

Seit Freitag sind Einsatzkräfte im ganzen Landkreis im Kampf gegen die Wassermassen unterwegs, haben zwischendrin lediglich ein paar Stunden geschlafen. Das Jahrhunderthochwasser bringt sie an ihre Grenzen. „Man sieht in den Gesichtern, dass manche weit über das gehen, was ein Mensch leisten kann“, sagt Hans Reichhart senior. Als Vorsitzender des BRK-Kreisverbands macht er sich in diesen Tagen ein Bild davon, wie es "seinen Leuten" geht.

Durch seine Zeit als Feuerwehrmann und als Bürgermeister von Jettingen-Scheppach sei Reichhart schon seit Jahrzehnten in solche Sachen involviert, „aber solch ein Ausmaß ist was anderes“. Die ganze Bandbreite an Einsatzkräften sei gefordert, auch beim BRK: Sanitäter, Wasserwacht, Kriseninterventionsdienst – statt wie sonst je nach Situation, alle auf einmal. Die Problematik sei diesmal die Dauer und die Großflächigkeit des Ereignisses, so Reichhart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen