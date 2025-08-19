Mit Tina Schüssler auf den Diedorfer Kulturtagen rocken

Mitten im Sommer schon für den Herbst planen: In wenigen Tagen erscheint der Veranstaltungsflyer zu den nächsten Diedorfer Kulturtagen, die vom 3. bis 19. Oktober in der Marktgemeinde stattfinden werden. Organisatorin Martina Bühler aus dem Diedorfer Rathaus stand dabei in diesem Jahr vor einer besonderen Herausforderung: Zwar hatten der Gemeinderat und Bürgermeister Peter Högg trotz der angespannten Haushaltslage für den Erhalt der Veranstaltungsreihe gestimmt. Allerdings sollten die Kulturtage kein Zuschussgeschäft werden. Deshalb gibt es in diesem Jahr Neues: Große Konzerte in der Schmuttertalhalle sind nicht mehr vorgesehen, stattdessen gibt es neue Veranstaltungsorte. Und die Zahl der Programmpunkte ist von 60 im Jahr 2023 auf nun 40 zurückgegangen. Das sind die Höhepunkte.

Kunst darf und soll politisch sein - das beweist das Begegnungszentrum DieZ mit einer Ausstellung in seinen Räumen in der Bahnhofstraße. Dabei zeigen afghanische Künstlerinnen rund 30 Werke, die sich unter dem Titel „Hope in Darkness“ in persönlichen Eindrücken mit dem Leben von Frauen und Mädchen unter den Taliban auseinandersetzen. Am Ausstellungsort eröffnet zudem Bürgermeister Peter Högg am Freitag, 3. Oktober, um 17 Uhr, die Kulturtage. Zu sehen ist die Ausstellung dann freitags bis sonntags bis zum 19. Oktober, jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Musik in der ehemaligen Wartehalle am Bahnhof

Am selben Tag, kurz zuvor, zeigt das europäische Kinder- und Jugendtheater Eukitea in seinen Räumen in der Lindenstraße das Mobbing-Präventionsstück „Gut so!“ für Kinder von sechs bis zehn Jahren, von 15 bis 16.20 Uhr. Musik im ehemaligen Wartesaal des Diedorfer Bahnhofsgebäudes gibt es am 3. Oktober in der Bahnhofsstube „Da Damiano“ von 28.30 bis 20.30 Uhr mit „GUNTR“ mit Gitarre, Gesang & Loopstation. Er bietet Coversongs, unter anderem von Ed Scheeran.

Zu einem schnell ausgebuchten Geheimtipp haben sich bei den Kulturtagen, die alle zwei Jahre stattfinden, in der Vergangenheit die ortsgeschichtlichen Führungen des Heimatgeschichtlichen Vereins Diedorf entwickelt. In diesem Jahr führt Professor Gerhard Reiter am Samstag, 4. Oktober, von 15 bis 16 Uhr durch Anhausen und berichtet hauptsächlich zur Geschichte der Molkerei und Milchwirtschaft von einst.

Tina Schüssler tritt in Biburg am 17. Oktober auf

Freilich darf auch die Musik nicht zu kurz kommen: Die bekannten Nördlinger Bachtrompeten sind bei den Kulturtagen genauso dabei wie die Allgäuer Formation „Vuimera“. Im Bürgerhaus Holzapfel in Biburg wird ein Krimiabend mit Autor Willibald Spatz und Filmemacher Michael Kalb aus Dinkelscherben geboten. Auch Geisterfahrer Silvano Tuiach ist mit einem Kabarett dabei. Und das 50-jährige Bestehen der Sternwarte Diedorf wird mit mehreren Veranstaltungen während der Kulturtage begangen.

Am letzten Wochenende steht dann ein Termin an, der ebenfalls das Zeug zum Publikumsmagneten hat: Tina Schüssler verspricht ein „Oktoberfest-Partykracher-Stimmungskonzert“ im Bürgerhaus Holzapfel Biburg am Freitag, 17. Oktober, von 20 bis 22 Uhr. Weitere Infos zu Veranstaltungen, Anmeldungen und eventuellen Kosten sind im Veranstaltungsflyer zu sehen, der in wenigen Tagen ausliegt und dann auch im Internet unter www.markt-diedorf.de veröffentlicht wird.