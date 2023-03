Kutzenhausen soll durch zwei neue Baugebiete wachsen

Plus Mehr Platz für Gewerbe, Wohnungen und den Kindergarten – die Gemeinde will sich vergrößern. Nun wurden Bebauungspläne aufgestellt.

Mit zwei neuen Baugebieten schafft die Gemeinde Kutzenhausen Platz für mehr Wohnraum, die Erweiterung des Kindergartens und die Ansiedlung von Gewerbe. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit breiter Mehrheit beschlossen. Damit es in allen Bereichen nicht zu Spekulationsgeschäften kommen wird, hatte sich die Gemeinde im Vorfeld ein Vorkaufsrecht auch für Misch-, Dorf- und Gewerbegebiete gesichert.