Kutzenhausen

12:30 Uhr

Der Kutzenhauser Kindergarten wird größer

Plus Mehr Platz für die Kleinen in Kutzenhausen: Geplant ist ein Anbau an die bestehende Einrichtung. Außerdem soll der Hochwasserschutz verbessert werden.

Von Moritz Maier

Der Kutzenhauser Gemeinderat hat beschlossen, den Kindergarten deutlich zu vergrößern. Von einer Container-Lösung hält Bürgermeister Weißenbrunner wenig. In den Ortsteilen Rommelsried und Unternefsried nimmt man sich dem Thema Hochwasserschutz an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen