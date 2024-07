47 junge Menschen machen erfolgreich ihren Abschluss zum Landwirt

47 junge Menschen aus den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg haben ihre Berufsausbildung zum Landwirt abgeschlossen. Josef Schnell, Bereichsleiter Ernährung und Landwirtschaft an der Regierung von Schwaben, sagte in seiner Eröffnungsrede: „Besonders freut mich, dass davon mittlerweile ein Viertel Frauen sind.“ Damit wollte Schnell seinen großen Respekt vor der Frauenpower in der Landwirtschaft zum Ausdruck bringen.

In dem vollen Saal in Todtenweis tummeln sich neben Absolventen und deren Verwandten Lehrkräfte, Ausbilder und Ausbilderinnen, Prüfer und Prüferinnen und zahlreiche Ehrengäste. „Die Anwesenheit so vieler zeigt nicht nur die Hochachtung vor den Absolventen und deren Leistung, sondern auch die Wertschätzung für den Beruf Landwirt. Ein wichtiges Zeichen in der heutigen Zeit, in der die Akzeptanz für das Berufsfeld in der Öffentlichkeit zunehmend abnimmt“, sagte Schnell. Die zunehmende Technisierung und zuletzt auch die Künstliche Intelligenz machen laut Pressemitteilung auch vor der Landwirtschaft nicht Halt. „Aber egal, wie gut eine Technik auch ist, sie wird nie das ersetzen können, was ein Mensch mit seinen Sinnen wahrnimmt“, macht Schnell den Absolventen Mut.

Denn wie der Schulleiter des staatlichen Berufsschulzentrums in Neusäß, Rainer Bartl, sagte: „Die Zukunft der Landwirtschaft beginnt nicht mit der Technik, sondern im Kopf.“ Wie Christoph Ritschel erklärte, können die Auszubildenden durch eine Änderung des Prüfungssystems im vergangenen Jahr jetzt ihren Auszubildenden selbst wählen. Ritschel ist der neue Bildungsberater am AELF. Er löste im Herbst 2024 Gaby Knieß ab, die viele Jahre die Azubis in der Landwirtschaft am AELF Augsburg betreute. „Die Neuerung im Prüfungsablauf zieht vor allem die Prüflinge in die Verantwortung. Denn sie sind selbst für alle Vorbereitungen an der Prüfungsstation zuständig. Da kann ich unsere Absolventen wirklich nur loben, denn alles hat reibungslos funktioniert“, freut sich Knieß.

Wer seine Ausbildung besonders gut abgeschlossen hat

Die Gruppe der Absolventen bestand aus 38 Auszubildenden und neun Teilnehmenden über das Bildungsprogramm Landwirt (BiLa). 24 davon kamen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, elf aus Stadt Augsburg und Landkreis Augsburg und zwölf aus anderen Landkreisen. Mit einer Durchschnittsnote von 2,75 hat sich die Leistung zum Vorjahr leicht verbessert, was ebenso für die praktischen Leistungen gilt. Die Jahrgangsbesten waren Giulia Schetting aus Landensberg (1,49), Michael Heinrich aus Inchenhofen-Oberbachern (1,59) und Manuel Marquart aus Friedberg-Paar (1,64). Das Programm Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) startet mit den ersten Kursen wieder im September und läuft bis Februar 2025. Weitere Informationen stehen unter: https://www.aelf-au.bayern.de/. (AZ)