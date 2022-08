Ausgesetzte Corona-Haustiere bringen Tierheime ans Limit

Plus Ausgesetzte und abgegebene Haustiere aus dem Augsburger Land nahmen in der Corona-Zeit zu. Eine Familie aus Welden gab sogar vor, ihren eigenen Hund nicht zu kennen.

Tierschützer in der Region schlagen Alarm. "Die Situation ist dramatisch", sagt Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg. Denn immer häufiger werden Tiere, die während der Pandemie-Hochzeit angeschafft wurden, in der Ferienzeit ausgesetzt. Auch Vierbeiner aus dem Landkreis Augsburg landen im Tierheim. Eine Familie aus Welden verleugnete sogar ihren eigenen Hund.