Das sagt SPD-MdB Heike Heubach zu ihrem Listenplatz

Die Bundestagsabgeordnete Heike Heubach steht auf Platz 14 der Landesliste für die Bundestagswahl. Die SPD hatte am Samstag in Bamberg über die Liste abgestimmt. Aufgrund der derzeit schlechten Umfragewerte für die SPD, könnte es schon mit dem 14. Platz eng werden. Wie bewertet die Stadtberger Abgeordnete, die für den Wahlkreis Augsburg-Land antritt, selbst ihren Listenplatz?

Erstmal freut sich Heubach über den Listenplatz, für den es keine Gegenkandidatur gegeben habe. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis und ich freue mich sehr über das Vertrauen.“ Heubach selbst sagt, die Chancen, dem nächsten Deutschen Bundestag anzugehören, seien gut. „Ich freue mich schon darauf, die Bürgerinnen Schwabens mit vollem Einsatz in Berlin zu vertreten, denn ich bin mehr als „die taube Abgeordnete im Bundestag“, ich bin die Stimme für alle, die größere Hürden im Alltag haben und die Stärke brauchen, um ihre Ziele zu erreichen“, sagt Heubach. Die erste gehörlose Abgeordnete in Berlin ist bundesweit bekannt und hat sich seit ihrem Einzug im März ein großes Netzwerk erarbeitet. Außerdem führt sie die Frauenliste der schwäbischen SPD an. Deswegen hatten sie manche Genossen auf einem besseren Listenplatz gesehen. Doch Heubach schaut voraus. Es gelte jetzt, in Bayern und in Deutschland „einen starken und solidarischen Wahlkampf zu machen, der die Ziele und Erfolge der SPD und die Anliegen der Bürger und Bügerinnen in den Mittelpunkt stellt“.

Mützenich und Vontz kommen in die Region

Heubach hält ihren Listenplatz für eine gute Grundlage und will voller Tagendrang in den Wahlkampf starten. Die Planungen dafür würden auf Hochtouren laufen. So hätten sich inzwischen der Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich, Landesgruppenvorsitzender Carsten Träger oder die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Emily Vontz bereits für Termine in der Region angekündigt. Nur von den Weihnachtsfeiertagen würde der Wahlkampf heuer unterbrochen. Danach werde das Ziel, wieder in Bundestag zu sitzen, wieder aktiv angegangen.