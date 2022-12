Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

Das Weihnachtsgeschäft für Spielwaren läuft "sensationell"

Plus Kurz vor Weihnachten kaufen die Menschen im Landkreis Augsburg noch jede Menge Geschenke. Allerdings nicht überall. An einigen Stellen wird der Rotstift angesetzt.

Von Melanie Langenwalter, Melanie Langenwalter, Moritz Maier

An der Kasse eine lange Schlange. Und direkt dahinter kommt schon die nächste. Nachdem die Menschen ihre Präsente für die Kinder ergattert haben, stehen sie vor den großen Rollen von Geschenkpapier an, um sie zu verpacken. Dieses Bild der vollen Geschenkstation bietet sich dieser Tage praktisch rund um die Uhr, wenn man im größten Spielwarengeschäft im Landkreis, Spiel + Freizeit in Gersthofen, vorbeischaut. Viele Menschen im Augsburger Land sind nach wie vor auf der Suche nach Last-Minute-Geschenken. Doch nicht überall läuft das Geschäft gleich gut. An einigen Stellen sparen die Menschen, auch bei den Geschenken.

