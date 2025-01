Der Landkreis Augsburg hat seine Wurzeln in Göggingen

Seit über zwei Jahrhunderten gibt es so etwas wie die heutigen Landratsämter. Dies unter vielfach sich ändernden territorialen Grenzen und verschiedensten politischen Ordnungen. So auch bei uns: Als 1803 das Gebiet zwischen Lech und Iller dem Kurfürstentum Bayern zugeschlagen wird, erfolgt gleich ein richtiger territorialer Paukenschlag: Der kleine Singoldort Göggingen wird ab 1804 Sitz eines der rasch installierten neuen Landgerichte. Diesen waren neben den Gerichtssachen auch die Verwaltungsdinge zugewiesen. Augsburg ging leer aus und war deshalb arg beleidigt, was man schon verstehen kann. Gleich 36 Gemeinden westlich des Lechs – selbst Margertshausen und Muttershofen gehörten dazu – wurden jetzt von Göggingen aus „administriert“. Die Residenz konnte sich sehen lassen.

