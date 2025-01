Raketenbauer ziehen Silvester-Bilanz: "War das beste Jahr bislang"

Lauter Knall und bunte Lichter am Himmel – das gehört für viele zum Start ins neue Jahr dazu. Nicht zu übersehen war das in der letzten Nacht des vergangenen Jahres. Obwohl es seit Jahren immer lautere Kritik am Silvesterfeuerwerk gibt, sind Raketen, Böller und Co. nach wie vor beliebt. Laut Raketenbauern im Augsburger Land wurde vielleicht sogar so viel verkauft wie noch nie. „Es war das beste Jahr bislang“, sagt etwa Raketenbauer Robert Klima aus Emersacker. Er stellt einige Trends fest.

