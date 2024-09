Der neue BKH-Pflegechef kommt aus dem Landkreis Augsburg

Timo Thöle ist der neue Pflegedirektor des Bezirkskrankenhauses (BKH) Augsburg und im Augsburger Land tief verwurzelt. In Gersthofen kennen ihn viele Menschen wegen seines Ehrenamts.

Bachelor, Master, Unfallchirurgie, psychiatrische Akutstation, ambulanter Dienst für Menschen mit körperlichen Behinderungen, Langzeitpflege: Thöle hat mir seinen 32 Jahren schon einiges gemacht. Jetzt hat der gebürtige Augsburger, der inzwischen mit seiner Familie im nördlichen Landkreis Augsburg wohnt, die nächste Stufe auf seiner Karriereleiter erklommen. Er ist Pflegedirektor im BKH und bildet mit Ärztlichem Direktor Prof. Alkomiet Hasan und Regionalleiter Stefan Reitsam die Krankenhausleitung der größten psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik in Bayerisch-Schwaben.

Das BKH hat 18 Stationen inklusive Tagesklinik und Notaufnahme. „Ich bin sehr herzlich und wohlwollend aufgenommen worden. Das erfahrene Kollegium hat mich gut an die Hand genommen, ich habe viele konstruktive Gespräche geführt“, lautet das Fazit Thöles. Dabei ist dem hochgewachsenen Mann das BKH keineswegs fremd: Er arbeitete bereits von 2017 bis 2020 dort, und zwar als Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Station C2, einer geschlossenen Akutstation. Anschließend ging es nach München, wo er für einen großen ambulanten Dienst tätig war. Später übernahm er die Leitung eines Pflegeheimes in Kissing.

Timo Thöle hat sein Fachabitur in Neusäß gemacht

Thöle ist in der Region fest verwurzelt. Er schloss 2012 sein Fachabitur im sozialen Bereich an der Staatlichen Fachoberschule Neusäß ab. Von 2012 bis 2015 absolvierte er die Ausbildung zum examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger am Universitätsklinikum Augsburg. Dem Bachelor of Science folgte das Studium Prävention und Gesundheitsmanagement an der Deutschen Hochschule für Prävention und Unternehmertum Saarbrücken im Studienzentrum München, das er mit dem Master of Arts beendete.

„Die Begeisterung für Psychiatrie in mir wurde während meiner Ausbildung geweckt, als ich hier auf der Station E2 gearbeitet habe“, erzählt Thöle. Seine Frau Karoline arbeitet als Psychologische Psychotherapeutin in der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) in Aichach.

Timo Thöle will den Vorsitz der Stadtkapelle Gersthofen übernehmen

Thöle kann sich nach eigenen Angaben vorstellen, noch zu promovieren, um Pflegeforschung und -wissenschaft in seinem beruflichen Kontext stärker zu betonen. Anfang 2025 plant der leidenschaftliche Musiker (er spielt seit der dritten Klasse Bariton) den Vorsitz der Stadtkapelle Gersthofen zu übernehmen. 2. Vorsitzender des 133 Mitglieder zählenden Vereins ist er bereits. Langweilig wird es dem bodenständigen Schwaben also auf absehbare Zeit sicher nicht werden. (AZ)