Der Sommer ist zurück: Können Gastronomen jetzt aufatmen?

Plus Gute zwei Wochen hielt der Dauerregen an. Das machte vielen Gastronomen im Kreis Augsburg zu schaffen. Sie hoffen jetzt auf einen sonnenreichen Spätsommer.

Endlich! Der Sommer kommt zurück nach Deutschland. Für die Betreiber von Biergärten und Eisdielen sind die kommenden Wochen entscheidend.

"Der Frühling war bereits katastrophal. Dann folgte in den letzten Wochen ein Einbruch wie noch nie", sagt Augusto Lazzaris, Besitzer des gleichnamigen Eiscafés in Bobingen. Die Saison gehe noch bis Oktober, bis dahin wären aus seiner Sicht konstante 30 Grad wünschenswert. "Wir hoffen auf einen warmen Spätsommer. Wir haben auch mit den gestiegenen Rohstoffkosten zu kämpfen. Wir möchten aber trotzdem, dass die Qualität und der Preis weiterhin die Leute davon überzeugen, zu uns zu kommen."